A Taviano in arrivo un finanziamento per i progetti a tutela dell’ambiente

Un nuovo finanziamento per il Comune di Taviano arriva attraverso delibera del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, con un impegno di spesa di 598mila euro nell’ambito del progetto PAESC con cui vengono finanziati i comuni che si impegnano e che si sono dimostrati virtuosi, nella progettazione ecosostenibile, secondo il protocollo del Patto dei Sindaci.

Un documento comune, quello del Patto dei Sindaci, a cui il Comune di Taviano, con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 15 luglio 2022, ha rinnovato l’adesione e sottoscritto dal Sindaco Giuseppe Tanisi, insieme ad altri 41 primi cittadini dell’area metropolitana, presso la Camera di Commercio di Bari, alla presenza del presidente dell’Anci Antonio Decaro, il 5 ottobre scorso.

Nello specifico si tratta di un piano di azione, come iniziativa lanciata dalla Commissione Europea già nel 2008, finalizzato a ridurre in Europa, di almeno il 40%, entro il 2030, l’emissione di gas serra così come da impegni assunti con l’Unione Europea, promuovendo fonti di energia rinnovabile alternative a quelle attualmente in uso e considerate la principale causa di inquinamento ambientale.

“Un obiettivo che stiamo perseguendo anche nel nostro comune attraverso una progettazione, per tutte le opere che stiamo realizzando, che si preoccupa di ridurre o contenere l’impatto ambientale e improntata pertanto a tale scopo”, ha affermato Gianni Fonseca, Consigliere con delega ai lavori pubblici del Comune di Taviano, “Una progettazione – prosegue – che prevede e predilige il solare termico in sostituzione di fonti fossili altamente inquinanti”.

“Tutti i nostri progetti, e sono davvero numerosi, a cominciare da quelli di efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici che stiamo dotando di impianti fotovoltaici, fino alla sostituzione, nella pubblica illuminazione, dei vecchi corpi illuminanti a vapore di mercurio o di sodio con lampade a led, vanno in questa direzione di rispetto dell’ ambiente e di risparmio delle risorse tanto ambientali quanto economiche”, ha dichiarato, invece, l’Assessore Marco Stefano, con delega alla pubblica illuminazione e all’ edilizia scolastica.

Secondo il Sindaco Giuseppe Tanisi, infine: “siamo tra le oltre diecimila città, per ben 53 nazioni, che hanno aderito alla sfida lanciata dall’Unione Europea, e come Amministrazione intendiamo proseguire su questa linea di responsabilità e continuare a conformarci, anche per quella che è la nostra pianificazione locale di ammodernamento dell’intera città, a questa strategia strategia di lungo termine che ci garantisca un’economia più moderna, competitiva, prospera e neutra dal punto di vista climatico. Una tutela del nostro territorio che passa attraverso i tanti progetti che in questi anni stiamo elaborando e realizzando, continuando ad incamerare risorse e riconoscimenti per una azione amministrativa improntata al fare, al rispetto dell’ambiente e ad una prospettiva di sviluppo ecosostenibile della nostra Taviano e del nostro territorio”.