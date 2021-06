Si rinnova per il quinto anno il progetto “IO Posso”, questa mattina siglato l’accordo

Nella mattinata di oggi, a Lecce, presso la Questura, è stato firmato il protocollo d’intesa con cui si rinnova per il quinto anno la collaborazione fra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia di Stato e l’Associazione 2HE-Center For Human Health and Environment, fondata dall’Assistente Capo della Polizia di Stato Gaetano Fuso, venuto a mancare, dopo lunga malattia, lo scorso novembre.

L’accordo, siglato dal Questore di Lecce Andrea Valentino, su delega del Capo della Polizia – Direttore Generale della Polizia di Stato, Lamberto Giannini e dal presidente dell’associazione Giorgia Rollo, ha l’obiettivo di sostenere le attività del progetto “Io Posso – La Terrazza – Tutti al mare”, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da Sla, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, realizzato su un tratto di spiaggia libera a San Foca di Melendugno.

La Polizia di Stato, anche quest’anno, offrirà il proprio contributo con il personale sia dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro sia degli agenti della Questura di Lecce in possesso del brevetto di salvamento, per svolgere il servizio di “assistenza bagnanti” per tutto il periodo di apertura della struttura, fino al 15 settembre.

La firma di oggi segue l’incontro avvenuto al Viminale lo scorso 11 giugno tra il nuovo Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini e il presidente Rollo.