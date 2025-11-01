Fondo Espero: grande partecipazione alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati

Si sono concluse mercoledì le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati del Fondo Espero, il fondo pensione complementare dedicato al personale della scuola. L’appuntamento elettorale, che si è svolto online, ha registrato un’ampia partecipazione, segno dell’attenzione crescente del mondo dell’istruzione verso la previdenza integrativa e la costruzione di un futuro pensionistico più stabile e consapevole.

A livello nazionale, la FLC CGIL si conferma al primo posto con 11 seggi, seguita da CISL Scuola con 9 seggi e UIL Scuola RUA con 8 seggi. Un risultato che mostra un sostanziale equilibrio tra le principali organizzazioni sindacali del comparto e una partecipazione diffusa in tutto il territorio.

In provincia di Lecce, la UIL Scuola RUA si è affermata come prima forza sindacale, conquistando oltre il 44% dei consensi. Un dato che colloca il territorio leccese al quarto posto a livello nazionale per percentuale di voti ottenuti dalla sigla.

«Questo risultato rappresenta una grande soddisfazione per tutto il nostro gruppo. È il frutto di un lavoro costante e condiviso, che ci ha portati ad essere la prima organizzazione sindacale della provincia, la più votata e tra le prime in Italia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con impegno e fiducia a questo successo, che rafforza la nostra presenza e la nostra responsabilità nelle scuole», ha dichiarato Azzurra Schirosi, segretaria provinciale UIL Scuola RUA di Lecce.

Il voto per il Fondo Espero non rappresenta solo un appuntamento elettorale, ma un momento di consapevolezza e partecipazione per chi lavora ogni giorno nella scuola. I risultati ottenuti, sia a livello nazionale sia locale, testimoniano un settore dinamico e consapevole, sempre più attento a costruire basi solide per il proprio futuro.