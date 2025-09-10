L’Arma dei Carabinieri di Lecce al fianco della formazione degli allievi agenti di Polizia Penitenziaria

Si è svolto questa mattina presso il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce un importante momento di formazione destinato agli allievi del 185° corso per agenti di Polizia Penitenziaria, nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il progetto, che ha previsto un periodo di affiancamento presso i reparti dell’Arma, ha confermato il ruolo centrale dei Carabinieri quali presidio di legalità e sicurezza, nonché modello di riferimento per metodo, rigore e professionalità.

Gli allievi hanno avuto la possibilità di vivere da vicino le attività quotidiane dei militari, approfondendo in maniera diretta le procedure proprie della polizia giudiziaria.

Hanno potuto assistere all’acquisizione delle denunce da parte dei cittadini, esaminare atti di polizia giudiziaria debitamente anonimizzati e comprendere le tecniche di redazione adottate dall’Arma, acquisendo così una conoscenza pratica e concreta delle dinamiche operative.

Ampio spazio è stato dedicato all’approfondimento dei sistemi informativi attraverso i quali i Carabinieri mantengono un costante collegamento con l’Autorità Giudiziaria, garantendo la tempestività delle comunicazioni e l’efficacia delle indagini.

Non meno rilevante si è rivelato il confronto sulle modalità di coordinamento e collaborazione tra le diverse Forze di polizia, elemento essenziale per assicurare un sistema sicurezza realmente integrato e funzionale. La giornata ha trovato un ulteriore momento qualificante negli incontri con i militari del Nucleo Investigativo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, che hanno illustrato compiti, responsabilità e attività operative svolte quotidianamente dalle rispettive articolazioni, offrendo così agli allievi una visione concreta della complessità e della duttilità dell’azione dell’Arma sul territorio.

Attraverso questa iniziativa, l’Arma dei Carabinieri non solo ha rinnovato il proprio impegno quotidiano nella tutela dei cittadini, ma ha anche confermato la propria vocazione a farsi promotrice di formazione, condivisione e crescita professionale, mettendo la propria esperienza a disposizione delle nuove generazioni di operatori delle Forze dell’Ordine.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, coerentemente con la tradizione e i valori che da sempre contraddistinguono l’Istituzione, si è posto così al centro di un percorso di cooperazione istituzionale finalizzato a rafforzare la sicurezza e la coesione sociale.