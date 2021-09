“Fratelli Tutti”, a Lecce un dialogo con Fausto Bertinotti sull’Enciclica di Papa Francesco

Sarà un momento di dialogo e di confronto culturale l’evento promosso dalla Chiesa di Lecce, dall’Istituto superiore di scienze religiose (Issrm) “Don Tonino Bello” di Lecce e da Portalecce, quello di sabato 25 settembre alle 10.30 presso il cineteatro “Don Bosco” di Lecce.

Fausto Bertinotti, presidente della Camera dei deputati dal 2006 al 2008 e il vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, Luigi Renna, nuovo presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana, daranno vita ad una conversazione moderata dal direttore dell’Issrm di Lecce, don Antonio Bergamo sulla “Fratelli tutti” di Papa Francesco, l’enciclica sociale che Bergoglio ha pubblicato nei mesi scorsi.

L’incontro verrà introdotto dall’arcivescovo Michele Seccia anch’egli da sempre attento nella sua azione pastorale alle dinamiche sociali che hanno a cura la storia e la vita dell’uomo. Concluderà i lavori mons. Nicola Macculi, direttore della Caritas diocesana e consigliere ecclesiastico di Coldiretti nazionale.

Le restrizioni provocate dallo stato di emergenza non consentiranno a tutti di partecipare per cui, nonostante l’ingresso sia libero, per chi è in possesso di Green pass, è obbligatoria la prenotazione cliccando sul banner dedicato nella home di Portalecce.