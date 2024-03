FSP, il sindacato della Polizia di Stato chiede rinforzi nel Salento

Il Sindacato FSP Polizia di Stato chiede l’immediato invio di rinforzi nella Questura e nei Commissariati salentini per fare fronte alla recrudescenza della criminalità organizzata.

La sparatoria di ieri mattina a Lecce in viale Grassi, in cui è stato gambizzato Cristian Salierno, volto già noto alle Forze dell’ Ordine, a pochi giorni di distanza dall’ uccisione di Amin Antonio Afendi in un parco di Casarano, sempre in pieno giorno, tra la folla attonita, desta grande preoccupazione nel Salento. Il timore è quello del ritorno sfrontato della criminalità organizzata e sono in tanti a temere il ritorno ad anni bui, già tristemente vissuti.

“Questa Organizzazione Sindacale – afferma Giuseppe Galati di FSP – esprime solidarietà agli operatori intervenuti negli ultimi episodi di cronaca, sottolineando l’urgenza dell’invio di personale per tutto il Comparto Sicurezza, per poter garantire un’adeguata attività di controllo del territorio ed evitare l’espandersi di questi fenomeni criminali, e rivivere nuovamente gli anni bui del decennio tra il 1990 e il 2000.

Nella circostanza esprimiamo piena fiducia nell’azione della Magistratura e nell’operato dei colleghi che faranno certamente luce su quanto accaduto e sugli autori di questi gesti criminali. Tali episodi ci stimolano a compiere con più forza e risolutezza il nostro lavoro, affinché la legalità possa prevalere sempre’.