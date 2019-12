Eroe di guerra, amministratore e assessore comunale. Castro festeggia i 101 anni di Gabriele Carrozzo

Una giornata importante, importantissima. Da trascorrere circondato dall’affetto dei propri cari e non solo.

Il 26 dicembre del 2019, per Gabriele Carrozzo di Castro, è stato un giorno particolare, non solo per la tradizionale festività legata a Santo Stefano, ma anche perché, lui, nato il 26 dicembre 1918, ieri ha spento 101 candeline, diventando così il più anziano cittadino della località rivierasca.

In tantissimi hanno partecipato ai festeggiamenti per questo suo traguarda: i figli, i nipoti, i pronipoti, il Sindaco, la giunta Comunale e, non potevano mancare, i suoi concittadini.

Eroe di guerra e amministratore

Nel corso della seconda guerra mondiale Gabriele Carrozzo ha svolto il servizio di leva nella Regia Aeronautica dall’agosto 1937 all’aprile del 1940. Successivamente richiamato alle armi, ha partecipato alle Operazioni di Guerra sul fronte Greco-Albanese nell’aprile del 1941 e in Patria nel corso del 1943.

Ha combattuto durante la guerra di Liberazione dal 9 settembre 1943 all’8 aprile 1944.

Nella sua memoria sono ancora impressi i ricordi del conflitto bellico tra i quali uno in particolare: nel settembre del 1943 uno degli incarichi ricoperti dal Marò Aviere Gabriele Carrozzo era quello di assicurare il recapito della posta ai militari impegnati sul fronte nell’isola di Rodi. Un giorno l’aereo che trasportava alcuni commilitoni e la corrispondenza, fu colpito da batterie nemiche costringendolo ad effettuare un ammaraggio in cui si salvarono solo lui e poche altre persone; miracolosamente riuscirono a raggiungere la terra, ma furono costretti a nascondersi per molti mesi prima di essere recuperati e riportati in Patria.

È stato amministratore e assessore comunale per la frazione di Comune a Diso dal 1964 al 1978 e promotore dell’autonomia del Comune di Castro da Diso avvenuta nel 1975.

Nel 1977 è stato insignito della Stella al Merito del Lavoro con il titolo di “Maestro del Lavoro” dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone.

A Castro ha svolto il mestiere di pescatore e lo ha praticato per molti anni svolgendo anche l’incarico di Presidente della Cooperativa Salentina dei pescatori.

