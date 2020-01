Territorio e sviluppo: Gal Isola Salento, grande soddisfazione per i risultati raggiunti

Il Gal Isola Salento raggiunge con un anno di anticipo gli obiettivi messi in calendario per la fine del 2020. La soddisfazione, condivisa con l’intera comunità, ripaga dai tanti sforzi compiuti dalla struttura tecnica del Gal Isola Salento e incentrati sulla programmazione PSR 2014/2020.

I numeri parlano chiaro. Nell’anno appena trascorso, il Gal Isola Salento ha pubblicato 11 bandi, 7 per beneficiari privati e 4 per beneficiari pubblici. Sono stati ammessi a contributo 73 beneficiari per un totale di oltre 3.850.000 euro di investimenti.

Sono state finanziate aziende locali per attività extra-agricole nei settori della cura del verde, del turismo, del commercio e dei servizi, dell’artigianato, della ristorazione e dello storytelling (con un investimento ammesso di 2.557.000 €).

Finanziate anche 4 tra Pro Loco ed associazioni per la promozione dei prodotti tipici locali (con un investimento ammesso di 93.000 €) e 6 Comuni per la riqualificazione di beni di particolare pregio storico, culturale e paesaggistico (con un investimento ammesso di 1.200.000 €).

L’ obiettivo di spesa pagata da AGEA al 31 dicembre scorso è stato di circa 1.260.000 euro, pari a circa il 32% della spesa complessivamente prevista, superiore all’obiettivo di spesa prefissato prima per il 2019 e successivamente per il 2020.

Questi numeri testimoniano un successo che stimola il Gal Isola Salento a perseguire, grazie anche alle prerogative che la programmazione comunitaria ha inteso affidare ai Gruppi di Azione Locale, nuovi obiettivi di sviluppo della comunità locale.

Un successo scritto per il territorio

Il raggiungimento della soglia di spesa prevista è, dunque, un successo scritto a chiare lettere. Un passo ulteriore e significativo nella direzione dello sviluppo di quel territorio noto come “Salento di Mezzo”.

Ma non solo. Il Gal Isola Salento, con queste attività ha raggiunto un ulteriore obiettivo: scongiurare il disimpegno di risorse da parte dell’Unione Europea.

Il merito di questo successo – ha tenuto a sottolineare il presidente del Gal Isola Salento, Cosimo Marrocco – va condiviso con le imprese del territorio che hanno investito in un momento non facile e con la struttura tecnica di questo Gal che, sulla base di una più che ventennale positiva esperienza e con la proficua collaborazione degli Uffici di settore della Regione Puglia, ha profuso grande impegno affinché questi obiettivi venissero raggiunti.

Gal Isola Salento non si ferma

Occorre, però, continuare a lavorare senza abbassare la guardia. “Bisogna procedere con celerità e adempiere anche a tutta quella serie di adempimenti propedeutici e necessari al conseguimento della spesa finale complessiva, la cui dimensione non sarà certo meno importante ed impegnativa di quella prevista per l’anno appena passato” ha aggiunto il presidente Marrocco

Indubbiamente, adesso sarà fondamentale mantenere viva l’attenzione e attivare gli iter necessari a favorire la messa in moto di un circuito virtuoso di spesa che permetta alle aziende ed agli Enti pubblici di investire e al Gal Isola Salento e alla struttura regionale di operare con la dovuta tranquillità.