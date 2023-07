Strage di gatti in Zona Santi a Trepuzzi. Residenti e associazioni animaliste lanciano l’allarme

Monta la protesta dei residenti di Zona Santi nella cittadina di Trepuzzi per quanto accaduto nel pomeriggio di ieri. 4 gatti di quartiere sono stati trovati morti nei pressi di via Jacopone da Todi. Stando alle prime ricostruzioni che circolano tra gli abitanti della zona, una macchina a tutta velocità, presumibilmente di colore nero, li avrebbe centrati in pieno sfrecciando a tutta velocità. A quell’ora i gatti amano stare distesi al sole, spesso ignari del pericolo che corrono.

Le immagini che sono giunte alla nostra redazione sono troppo cruenti per essere pubblicate e preferiamo non mostrarle. Confermerebbero, tuttavia, l’impatto violento che ha reso vittime quei poveri animali.

Le associazioni animaliste, intanto, non ci stanno a lasciar passare indenne il grave fatto. E ci preannunciano che chiederanno al primo cittadino, Giuseppe Taurino, l’istituzione delle colonie feline anche in quella zona per tutelare gli amici a quattro zampe.

Nel frattempo la nostra redazione si unisce alla denuncia dei residenti e chiede a chi ha visto di recarsi alle autorità competenti per denunciare. Quattro gatti uccisi a poche decine di metri di distanza non possono essere una tragica casualità.