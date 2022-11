Elezioni delle Rsu nella Gda di Galatina, trionfo per la Femca Cisl: ‘Orgogliosi del risultato in una azienda tutta salentina’

Grande soddisfazione nella Femca Cisl di Lecce per l’esito delle elezioni che hanno portato alla nomina di 4 Rsu nella GDA di Galatina, l’importante azienda del settore tessile che produce per i principali marchi della moda nazionale e internazionale. 193 le preferenze ottenute su 262 voti validi, tanto basta per parlare di ‘risultato straordinario che riempie di orgoglio e di responsabilità’.

Parole di grande soddisfazione quelle espresse da Sergio Calò, segretario generale della Femca Cisl di Lecce: ‘L’orgoglio più grande sta nell’aver raggiunto questa affermazione in una azienda salentina che è ancora salentina! Un’azienda in continua espansione che produce per i principali marchi del lusso della moda, la cui proprietà ha scelto di continuare a fare impresa nel proprio territorio di emanazione, un’azienda che ha scelto di non ascoltare le lusinghe dei grandi gruppi nazionali e internazionali del settore che stanno facendo shopping nel nostro tessuto imprenditoriale. Per questo le nostre Rsu e Femca Cisl in generale hanno dato tutela in questi anni ai lavoratori di un’impresa che ha investito sul territorio anche nei confronti di altri lavoratori disoccupati o licenziati. Non sfuggirà, infatti, che GDA ha assorbito Tessiture del Salento, l’altra grande azienda salentina di Melpignano che è andata in liquidazione denunciando un esubero di 110 lavoratori di cui ne sono stati ripresi al momento ben 72 con accordo sindacale’.

Femca Cisl guarda al futuro e promette l’impegno di nominare Rappresentanze Sindacali Unitarie in tutte le aziende: ‘Solo la Rappresentanza Sindacale Unitaria – conclude Calò – è quella struttura eletta da tutti i lavoratori democraticamente dal momento che in questa categoria ancora sussistono gli Rsa (Rappresentanti Sindacali Aziendali), ovvero i rappresentanti a nomina sindacale ma non eletti dai lavoratori. La Femca intende dotarsi invece delle Rsu in tutte le aziende perché i lavoratori devono essere liberi di votare e di scegliersi i loro rappresentanti sindacali in fabbrica’.

La soddisfazione della Segreteria Confederale della Cisl di Lecce

La Segreteria Confederale di Lecce si complimenta con la squadra della Femca di Lecce per la grande attestazione sindacale in GDA: ‘Auguriamo buon lavoro ai 4 Rsu eletti – afferma Ada Chirizzi, Segretario Generale della Cisl di Lecce – ed esprimiamo convinte felicitazioni per il grande e buon lavoro svolto a tutela dei lavoratori del settore. Una filiera cha dà lustro al territorio ed il cui presente e futuro non possono prescindere da un patto per uno sviluppo teso a garantire e potenziare i livelli occupazionali e la qualità, in termini di alta qualificazione e tutele!”.