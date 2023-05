Senza soldi e senza auto per festeggiare il compleanno della figlia in Comunità. Un sindaco del Nord Salento trasforma il sogno in realtà

Della politica e dei politici siamo sempre più spesso abituati a parlarne in termini negativi così che ci si dimentica di citare, invece, le belle azioni, i gesti di solidarietà che danno ancora più senso al mandato amministrativo. Quello che oggi raccontiamo è un episodio accaduto nel Nord Salento che non merita di essere sottaciuto ma che deve essere preso ad esempio. Il Sindaco di Novoli, Marco De Luca, venuto a conoscenza della difficile situazione in cui versa una famiglia indigente che risiede in una città vicina, ha pensato con generosità di regalarle una giornata speciale. Parliamo di due genitori che, a causa della gravissima situazione economica di povertà in cui si trovano da anni, hanno avuto la peggiore delle privazioni, ovvero sono stati costretti a consegnare la propria figlia alle cure di una comunità educativa per minori della provincia di Brindisi. Parliamo di una situazione veramente difficile, in cui ogni tipo di giudizio deve fermarsi dinanzi all’uscio della coscienza. Mamma e papà hanno poco, pochissimo. Oltre al portafogli vuoto manca anche un’automobile di qualsiasi cilindrata per potersi recare dalla bambina tutte le volte in cui hanno il desiderio e la possibilità di incontrarla.

Ma oggi è un giorno speciale, oggi è il giorno del compleanno della piccola ‘principessa’ che sperava tanto di poterlo festeggiare abbracciando mamma e papà. Come fare allora? Ci ha pensato il sindaco di Novoli a trasformare il sogno in realtà. Ha noleggiato un taxi che nella mattinata di oggi si è presentato a casa della coppia per trasportarla presso la casa famiglia. Saliti in auto, i genitori hanno trovato sul sedile posteriore una bella confezione contenente una grande torta con cui festeggiare la bambina. Immediata la corsa verso la piccola per non perdere nemmeno un minuto di una giornata speciale e sentirsi, almeno per una volta, titolari del diritto alla felicità che dovrebbe essere di tutti. Nessuno escluso.