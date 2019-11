Sfida a colpi di sterzate, a Scorrano torna la Gimkana automobilistica

Tanta curiosità ed entusiasmo per la manifestazione Gimkana Automobilistica a Scorrano. Lo scorso 17 novembre, il comune salentino ha ospitato tanti piloti che hanno gareggiato nei pressi di Piazza Vittoria con un percorso allestito per l’occasione. Era dal 2006 che la manifestazione non si svolgeva più e cittadini non potevano che accogliere positivamente l’iniziativa.

L’evento è organizzato da Juventus Official Fan Club Scorrano, in collaborazione con Motor Sport Scorrano e Club Gimkana Puglia e patrocinato dal Comune. Un evento attesissimo che ha attirato l’attenzione anche al di fuori della provincia. Sono tante le auto che sono scese in pista per sfidarsi in varie categorie, in base alle dimensioni della macchina: dalla Cinquecento alla 112 Abarth passando per la 126. Tra le scuderie partecipanti anche alcune da Ceglie Messapica ed Ostuni.

Dopo le due manche previste per la gara, alle 16:00 si è tenuta la premiazione di tutte le categorie presso la sede dello Juventus Fan Club Scorrano alla presenza del sindaco Guido Stefanelli ed il suo vice Carmelo Presicce.

Le premiazioni

Categoria A+AS :2°Calo’ Giuseppe; 1° Calo’ Alex

Categoria B+BS: 3 °Calo’ Alessandro; 2° Giannotta Roberto; 1° Urso Pietro

Categoria C+CS: 3° Santantonio Giorgio; 2° Andriola Daniele; 1° Ligorio Massimo

Categoria D+DS: 3° Andriola Daniele; 2° Milone Andrea; 1° Nisi Antonio

Categoria: 1° Schiattino Agostino

Categoria Varie: 3° Polimeno Stefano; 2° Andriola Daniele; 1° Santantonio Giorgio

Categoria Motorsport: 3° Enzo Polimeno; 2° Schiattino Agostino; 1° Maggio Giovanni

Categoria Assoluti: 5°Nisi Antonio; 4°Polimeno Stefano; 3°Andriola Daniele; 2°Ligorio Massimo; 1° Santantonio Giorgio.

E dopo il successo di questa edizione, l’appuntamento è per il 2020.

(Video a cura di Radio Ok)