Giustizia e verità per Regeni e Zaki, Arci Lecce lancia le iniziative per la “Giornata del Rifugiato”

È ancora vivo il ricordo di Giulio Regeni, il ricercatore italiano morto in Egitto non molto tempo fa. Alla sua, si aggiunge la più recente storia di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio 2020 di ritorno in patria. A lanciare l’idea di una “Giornata del Rifugiato” dedicata alla difesa dei diritti umani è Arci Lecce Soc. Coop. Sociale per chiedere giustizia e verità per i due “martiri” per la democrazia. L’iniziativa coinvolgerà i Comuni della rete Sai e i rifugiati ospiti dei progetti di accoglienza che la cooperativa gestisce.

In queste settimane, durante le attività di educazione civica e di studio della lingua italiana, gli ospiti dei progetti SAI hanno parlato delle vicende di Giulio e Patrick, maturando la volontà di promuovere messaggi di solidarietà e impegno concreto delle istituzioni. Attraverso le storie di Giulio e Patrick si parlerà della lotta di chi, ogni giorno, mette a repentaglio la propria vita per la democrazia, per il diritto alla libertà di espressione, di opinione e impegno civile, coinvolgendo i cittadini dei tanti Comuni interessati in un momento di riflessione collettiva attraverso diverse forme espressive.

Proprio con questi obiettivi, i rifugiati realizzeranno delle panchine gialle dedicate a Giulio e Patrick, grazie anche alla convinta collaborazione delle amministrazioni comunali. Sono tante le piazze, i parchi, le strade in cui Arci promuoverà a cultura dei diritti attraverso le voci, l’impegno e le storie dei rifugiati, cittadini di un mondo possibile e libero dalla violenza dei regimi e dei gruppi eversivi o criminali.

Gli eventi avranno luoghi in tantissimi comuni del Salento, da Patù a San Pietro Vernotico, passando per Galatina, Caprarica di Lecce, Tricase, Castrignano del Capo, Novoli, Trepuzzi, Campi Salentina, Squinzano, Lequile e tanti altri. In particolare, sarà Lecce ad ospitare il prossimo evento del 21 giugno, con il patrocinio del Comune, dalle ore 11 alle 13 nei pressi della panchina gialla in viale dell’Università.

Sulla pagina Facebook di Arci Lecce Società Cooperativa Sociale saranno resi disponibili tutti i contributi video degli eventi realizzati e sarà data notizia di quelli già in cantiere per le prossime settimane.