Nardò e Lecce ‘dipingono’ i monumenti di blu per celebrare la giornata dell’infanzia

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una data scelta non a caso, ma per ‘ricordare’ la Convenzione Onu – Convention on the Rights of the Child – ratificata da più di 190 paesi di tutto il mondo per accendere, con i suoi i 54 articoli, i riflettori sui piccoli vittime di violenze o abusi, discriminati o emarginati.

Sono passati trent’anni dall’approvazione di questo importante documento, punto di riferimento ogni volta che si parla di diritti dei bambini. In questa occasione l’Unicef ha creato l’evento Go Blue, invitando tutti i Comuni ad illuminare di blu un monumento della propria città. Nardò, come altri trecento paesi e città, ha risposto all’invito e “accenderà” la fontana di piazza Diaz e il castello di piazza Battisti.

Non solo, l’amministrazione guidata da Pippi Mellone sosterrà anche l’iniziativa dell’istituto comprensivo Polo n. 1 che ha organizzato una marcia per diffondere nei cittadini e nelle istituzioni la cultura e il valore dei diritti umani e a valorizzare l’impegno della scuola in questa direzione.

Si partirà alle ore 16.00 dalla scuola in piazza Umberto I e tutti i bambini indosseranno dei bracciali di colore blu. Il corteo proseguirà lungo via Duca degli Abruzzi, via Grassi e corso Galliano fino ad arrivare a pochi passi dal Castello, dove sarà intonato il canto “la marcia dei diritti”. Dopo gli interventi dei docenti e degli amministratori comunali, è prevista l’accensione della fontana di piazza Diaz e del Castello.

Una marcia dei diritti anche a Lecce

Una «Marcia dei diritti» è prevista anche a Lecce, dove i giovani studenti raggiungeranno – alle 10.30 – quattro luoghi della città che saranno animati da letture, canti, riflessioni sui diversi articoli della Convenzione. Un momento di festa, di confronto e di promozione dei diritti per ricordare la strada percorsa e il lungo cammino che resta da percorrere.

In Piazza Sant’Oronzo saranno presenti gli studenti delle scuole: Cesare Battisti, Edmondo De Amicis, Ascanio Grandi, Quinto Ennio, Istituto Marcelline, Istituto Cuore Immacolato di Maria. Qui, all’ombra del sedile, è previsto un saluto da parte delle autorità. Saranno presenti: il Presidente della Provincia Stefano Minerva, l’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo, il Questore Andrea Valentino, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce Vincenzo Melilli, la presidente Regionale Unicef Giovanna Perrella e la presidente Provinciale Unicef Maria Antonietta Rucco.

A Parco Tafuro saranno presenti gli studenti delle scuole: Castromediano/Frigole, dell’istituto comprensivo Ammirato Falcone e del Liceo Siciliani. In Piazza Madre Teresa di Calcutta: l’Istituto comprensivo Stomeo-Zimbalo, le scuole Gesù Eucaristico e Montessori. Nel giardino della Biblioteca L’Acchiappalibri le scuole Livio Tempesta, Antonio Galateo e San Filippo Smaldone.

«Attraverso la fattiva collaborazione di tutto l’ufficio Istruzione del Comune di Lecce – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione, Fabiana Cicirillo – è stato organizzato un articolato programma della giornata, che mette al centro i bambini e le bambine e il loro protagonismo. A 30 anni dall’approvazione della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza abbiamo il compito di pensare e progettare ogni giorno politiche per l’infanzia che mettano al centro l’eguaglianza e lo sviluppo della persona».

Sedile ‘dipinto’ di blu

Anche il Comune guidato da Carlo Salvemini ha deciso di ‘sposare’ l’iniziativa “Go Blue”, illuminando alle 16.30 il Sedile di Piazza Sant’Oronzo. Allo stesso orario, tutti i cittadini potranno unirsi ai volontari Unicef in un flash-mob organizzato dalla stessa associazione.

La Convenzione su diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

La Convenzione è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo (è stata ratificata da 196 Paesi, l’Italia lo ha fatto nel 1991) e in trent’anni anni è stata determinante nel migliorare la vita di moltissimi minorenni in tutto il mondo. Ha ispirato i governi a adottare nuove leggi e a stanziare nuovi fondi per facilitare l’accesso dei bambini ai servizi e tutelare i loro diritti, contribuendo a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza e garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo.