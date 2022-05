Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia entra a scuole per sensibilizzare

È in occasione della “Giornata internazionale dei bambini scomparsi” che la Polizia di Stato ha intrapreso una campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema che si rivolge agli alunni di Istituti scolastici di ogni ordine e grado. Per questa occasione, nelle giornate del 25 e 26 maggio, la Questura di Lecce ha aderito a tale iniziativa: a bordo del Camper con la livrea della Polizia di Stato, personale in uniforme ha distribuito agli studenti degli istituti tecnici superiori “Galileo Galilei”, “Grazia Deledda” e del liceo scientifico “Banzi”, in concomitanza con gli orari d’ingresso, materiale informativo (pieghevoli e segnalibro). Inoltre, lo stesso materiale è stato consegnato ad altri istituti della provincia.

Oltre all’azione nelle scuole, l’attività divulgativa si è svolta anche a Piazza Sant’Oronzo dove alcune scolaresche in visita nella città di Lecce hanno beneficiato delle informazioni rilasciate dal personale specializzato.

I dépliant pieghevoli e i segnalibri sono stati forniti direttamente dalla Direzione Centrale Polizia Anticrimine in collaborazione con il Servizio di Polizia Postale, e mirano alla sensibilizzazione relativa ai temi della legalità, del rispetto dei diritti umani e della tolleranza. Nel materiale distribuito sono presenti chiare informazioni, numeri di telefono a cui i ragazzi possono fare riferimento e, anche in forma anonima, interfacciarsi con gli organi della Polizia di Stato attraverso APP a questo dedicate.