Giornata del mare, si ‘festeggia’ anche in Salento con gli uomini della Guardia Costiera

L’Italia, come anche il Salento, è una terra che, geograficamente, può vantare una risorsa di inestimabile valore: il mare. Un privilegio da difendere, valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni. Per questo motivo, l’11 aprile si festeggia la «giornata del mare» fortemente voluta per “tramandare” agli studenti di tutte le età la cultura del mare. Istituita lo scorso anno, con le modifiche al Codice della Nautica da diporto, ha già ingranato la quinta con una serie di manifestazioni organizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con la Guardia Costiera.

Per valorizzare le tradizioni del nostro Paese legate al mare, la scuola rappresenta una tappa quasi obbligatoria per educare le giovani generazioni spesso inconsapevoli del ‘tesoro’ ereditato dalla natura ed educarli a rispettarlo. Del resto, gli uomini della Guardia Costiera sono impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza della navigazione e dei bagnanti, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, senza contare tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare.

Si ‘festeggia’ anche in Salento, quindi, dove i militari di Gallipoli sono intervenuti in due eventi, promossi rispettivamente da Lega Navale – Sezione di Gallipoli nella Sala Ennagonale del Castello e dall’associazione Italia Nostra – sezione sud Salento, nell’ambito del convegno “Jonio, un mare da salvare”, presso l’Aula magna del Liceo “Quinto Ennio” di Gallipoli.

A queste iniziative hanno assistito gli studenti provenienti dagli I.I.S.S. “Quinto Ennio”, “Amerigo Vespucci”, “E. Giannelli” e dall’ I.C. Polo 2 di Gallipoli.

L’11 aprile – che ha coinvolto anche il cluster marittimo, le associazioni e le organizzazioni impegnate a vario titolo per sostenere la cultura e la tutela dell’ambiente marino – rappresenta un’occasione importante per approfondire il valore di un bene imprescindibile come il mare, per riflettere insieme sugli aspetti e le tematiche legate alla sua conservazione, al suo futuro.