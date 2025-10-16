La Chiesa di Lecce e quella di Chişinau celebrano la Giornata Missionaria Mondiale

La Giornata Missionaria Mondiale 2025, in programma il 19 ottobre, assume un significato speciale per la Chiesa di Lecce. Quest’anno, l’Arcidiocesi salentina accoglie per tre giornate una delegazione di amici dalla Moldavia, rafforzando un legame di cooperazione che dura da ben 25 anni.

L’arrivo della delegazione, guidata dal Vescovo di Chişinau, Mons. Anton Coşa, dal suo Vicario Generale, il sacerdote leccese fidei donum don Cesare Lodeserto, e da Ilie Zabica, direttore della Fondazione “Regina Pacis”, segue di poco la recente visita della “carovana” leccese in terra moldava per celebrare il venticinquennale della collaborazione tra le due Chiese, portata avanti proprio dalla Fondazione Regina Pacis, presieduta da don Lodeserto.

Gli ospiti saranno accolti dall’Arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta e dall’intera comunità ecclesiale locale. Le giornate, organizzate dal Centro Missionario Diocesano, saranno all’insegna della fraternità, della riflessione e della preghiera, animando tre momenti centrali per la vita diocesana.

Il primo appuntamento è fissato per Venerdì 17 ottobre con la Veglia Missionaria Diocesana che si terrà nella Chiesa Cattedrale (raduno alle 19:30 in Piazza Duomo). Il tema scelto, “Missionari di speranza tra la gente”, riprende le parole di San Paolo VI sull’essenza missionaria della Chiesa.

A presiedere il momento di preghiera, in questo anno giubilare, sarà l’Arcivescovo di Lecce. Un momento clou sarà la toccante testimonianza di Mons. Coşa, pastore di una Chiesa che ha fatto della missione il cuore della sua azione. La veglia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Portalecce e sul canale TV 19 di Tele Dehon a partire dalle 19:45, con il coordinamento editoriale di don Emanuele Tramacere e la regia di Paolo Longo.

Sabato 18 ottobre la delegazione moldava, accompagnata da Mons. Panzetta, farà tappa nella comunità di Torchiarolo, guidata da don Antonio De Nanni. Alle ore 19 si terrà una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Chişinau. La serata proseguirà alle 20 con una festa missionaria ricca di convivialità, che includerà una degustazione di prodotti italo-balcanici, mercatini equo-solidali e l’esibizione di talenti locali.

Infine, Domenica 19 ottobre, giorno in cui si celebra la Giornata mondiale di preghiera per le missioni, l’appuntamento è con la comunità di Cavallino, guidata dal parroco don Alberto Taurino. Dopo i saluti istituzionali, la mattinata culminerà alle 10:15 con la Celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da Mons. Coşa e concelebrata da Mons. Panzetta.