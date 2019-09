Insieme contro l’Alzheimer: a Collepasso la giornata mondiale dedicata alla malattia

In occasione della XXVI giornata mondiale dell’Alzheimer Giovedì, 19 settembre, alle ore 18.00, presso l’Aula magna dell’Istituto comprensivo di Via Puccini, a Collepasso, si terrà il convegno “Alzheimer, come intervenire”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Enea Due Srl e il centro Elisi di Galatone, che si prende cura degli anziani affetti da demenza o Alzheimer. Lo scopo dell’evento è quello di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gestione di una delle patologie più invalidanti che possano colpire la persona.

Obiettivo delle associazioni organizzatrici dell’evento e della comunità tutta è quello di essere vicine alle famiglie attraverso l’informazione: conoscere la malattia è necessario per vincere la paura e lo sconforto, aiuta ad affrontarla e rende preparati a gestirla e a conviverci quotidianamente. Le malattie di questo genere, infatti, possono avere un fortissimo impatto sia psicologico sia economico sulle famiglie delle persone affette.

Compito di queste associazioni è quello di informare sui principali fattori di rischio legati principalmente all’avanzare dell’età e altri legati allo stile di vita (potenzialmente modificabili). Partecipare a questo convegno può servire a regalare una speranza a chi vive il diretto contatto con la malattia e può aiutare a capire quanto sia necessario ed urgente definire un insieme di percorsi assistenziali per una gestione del problema.

Nella stessa giornata, sarà possibile effettuare uno screening cognitivo gratuito per donne e uomini che abbiano compiuto i 65 anni.

Per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Katia Colomba: 328 3084028