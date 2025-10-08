“Fuori Traccia 2025”, l’Evento della Asl di Lecce per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Lecce promuove un’iniziativa pubblica aperta a tutta la cittadinanza: “Fuori Traccia 2025 – la salute mentale è bene comune”, in collaborazione con Big Sur ETS, Salomè OdV, Fondo Verri, Madamadorè APS, Laboratorio di danza e l’Associazione familiari tutela della salute mentale Lecce.

Quest’anno il tema lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è “Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies”: garantire l’accesso ai servizi di salute mentale, soprattutto nei momenti di crisi e vulnerabilità, è una priorità globale. Asl Lecce risponde a questo invito con un evento basato su esperienza diretta e creatività condivisa.

Il 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, l’atrio del Dea Vito Fazzi diventerà un laboratorio pubblico e partecipativo, con attività di pittura, scrittura, danza, musica e teatro aperte a cittadine e cittadini, studenti, operatori e famiglie.

«Abbiamo voluto portare la salute mentale fuori dai luoghi della cura tradizionale – dichiara Serafino De Giorgi, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Lecce – per restituirle il suo significato più profondo: un bene comune che si costruisce attraverso la partecipazione, la creatività e la relazione. L’arte, in questo senso, è un linguaggio che cura e che unisce».

«Fuori Traccia nasce come gesto collettivo – dichiara la Direttrice Sanitaria di Asl Lecce Maria Nacci – per dire che la salute mentale non è solo una condizione clinica, ma un diritto sociale, culturale e umano. Mettere in relazione i linguaggi dell’arte e della cura è oggi un modo concreto di fare prevenzione e inclusione».

Numerose ricerche internazionali (OMS, 2019; Clift & Camic, 2016) hanno evidenziato il valore delle pratiche artistiche nella promozione del benessere psicologico, nella riduzione dello stigma e nella costruzione di relazioni di prossimità.

«Portare questi nuovi linguaggi in uno spazio come quello della hall del Dea, attraversato ogni giorno da centinaia di cittadini, significa riconoscere la salute mentale come elemento imprescindibile per la nostra comunità, a cui dovremmo tutti dedicare maggiore tempo e attenzione. Vuol dire inoltre contribuire a contrastare lo stigma che troppo spesso ancora circonda le cure legate alla salute mentale» dichiara il Direttore Generale di Asl Lecce Stefano Rossi.

L’evento – coordinato da Caterina Renna – si concluderà con una composizione corale e un gesto collettivo, frutto dell’incontro tra i diversi laboratori, che resterà come traccia simbolica nello spazio del DEA.

L’iniziativa ha il patrocinio della Società Italiana di Psichiatra Sociale.

Per informazioni: [email protected]