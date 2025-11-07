“Ancorati alla Speranza”, la Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca celebra la IX Giornata Mondiale dei Poveri nel cuore del Giubileo

Domenica 16 Novembre 2025 sarà un giorno di profonda riflessione per la Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca. Attraverso la Caritas diocesana, con il supporto del Banco delle Opere di Carità – Puglia, si celebrerà la IX Giornata Mondiale dei Poveri, un evento che quest’anno risuona con particolare forza, cadendo nel pieno dell’Anno Giubilare.

Il tema scelto, “Sei tu, mio Signore, la mia speranza” (Salmo 71,5), fa eco al motto diocesano “Ancorati alla Speranza”, sottolineando un impegno costante nella fede e nell’azione concreta.

Essere “ancorati alla speranza” non è mera rassegnazione, ma una salda fiducia che spinge ad agire. Questo è lo spirito della Caritas: un’azione radicata nella Parola di Dio, intrecciata alla vita delle persone, e capace di innescare processi di riscatto e di pace che partono sempre dagli ultimi.

La ricorrenza, in questo Anno Giubilare, assume un significato amplificato. È un potente richiamo per tutti i cristiani a non soccombere all’abitudine di fronte alle crescenti e diversificate forme di povertà, ma a farsi promotori, con rinnovato vigore, della carità cristiana e del bene comune.

Il messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata è cristallino: aiutare i poveri è una questione di giustizia, prima ancora che di carità. Un invito pressante a superare l’indifferenza e ad affrontare le disuguaglianze e i conflitti con politiche concrete.

Il Pontefice, nella recentissima Esortazione Apostolica Dilexi Te (n°110), ribadisce un concetto fondamentale per la fede:

” … i poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica, ma la stessa carne di Cristo. Infatti, non è sufficiente limitarsi a enunciare in modo generale la dottrina dell’incarnazione di Dio; per entrare davvero in questo mistero, invece, bisogna specificare che il Signore si fa carne che ha fame, che ha sete, che è malata, carcerata… ”

Questa visione teologica spinge a un incontro autentico con i più fragili, riconoscendo in essi il volto stesso di Cristo.

Gli ultimi studi di Caritas Italiana confermano l’allarmante crescita numerica delle persone in stato di fragilità. Nei Centri di Ascolto e nei servizi di prossimità, volontari e operatori Caritas incontrano quotidianamente difficoltà sempre più complesse, specchio di una povertà multidimensionale che richiede una risposta altrettanto articolata e profonda.

Il cuore delle celebrazioni diocesane batterà presso il Santuario di Leuca, dove si terrà il Giubileo dei Poveri, esteso anche ai volontari e agli operatori Caritas.

Ore 10.30: Inizio presso la colonna della Madonnina sul piazzale Santuario. Ingresso nel luogo sacro attraverso la Porta Santa.

Ore 11.00: Santa Messa presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca.

A seguire: Pranzo conviviale presso la Sala Ristorante del Santuario.

La partecipazione sarà capillare, coinvolgendo le quattro Foranie diocesane (Taurisano, Tricase, Santa Maria di Leuca, Ugento), con una rappresentanza di 25 persone per Forania, di cui 15 che vivono in difficoltà, affiancate da sacerdoti, sindaci e volontari