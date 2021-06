Giornata nazionale Fai Cisl per la Cura dell’Ambiente, ripulita la spiaggia di San Giorgio

Giunge alla terza edizione la Giornata nazionale Fai Cisl per la Cura dell’Ambiente che si tiene oggi, sabato 5 giugno. L’iniziativa del sindacato agroalimentare nasce per sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni verso la salvaguardi del territorio. “Anche quest’anno torneremo a svolgere le nostre buone azioni in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente”, ha esordito Luigi Visconti, Segretario Generale della Fai Cisl per la provincia di Lecce.

Proprio in occasione della giornata dedicata all’ambiente, le strutture regionali e territoriali dell’organizzazione sindacale sono al lavoro per la pulizia di spiagge, parchi pubblici, sentieri e fiumi. Per l’edizione 2021, l’associazione sindacale ha individuato per Lecce la spiaggia di San Giorgio in località Frassanito, spesso sporca a causa delle mareggiate.

“Oggi – ha aggiunto Visconti – dobbiamo saper cogliere le opportunità offerte dal PNRR, in cui si fa esplicito riferimento alla transizione ecologica per realizzare il modello di sviluppo indicato dall’Agenda 2030 dell’ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030”.

“Ma soprattutto, alle parti sociali spetta un ruolo di primo piano per fare in modo che le trasformazioni tecnologiche, la digitalizzazione, la green economy, siano opportunità di crescita e bene comune, non un cambiamento subìto. Se vogliamo che nessuno resti indietro, è urgente un nuovo umanesimo del lavoro, in cui la buona contrattazione possa rispondere ai tanti bisogni emergenti in termini di formazione, partecipazione, solidarietà, riconoscimento e rispetto delle diversità, e in cui possano realizzarsi la centralità della persona, la dignità del lavoro e un rinnovato armonioso rapporto tra uomo e ambiente”.