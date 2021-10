Giornata della Salute Mentale, le iniziative della Asl di Lecce

Il Dipartimento di Salute Mentale di Asl di Lecce, in collaborazione con il Comune di Lecce, le Società Scientifiche e le Associazioni di utenti e familiari, organizza , per il 10 ottobre, Giornata Mondiale per la Salute Mentale, una manifestazione sul tema del disagio psichico, per combattere lo stigma attraverso il coinvolgimento della comunità.

Nella serata del 10 ottobre, sulla facciata di Palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce, saranno proiettate alcune opere pittoriche realizzate da utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale italiani; uno dei monumenti più rappresentativi della città, il Sedile, sarà inoltre illuminato di verde, colore simbolo della Giornata Mondiale per la Salute Mentale.

Inoltre, L’azienda Sanitaria Locale. aderirà all'(H)-Open Weekend, organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, nelle giornate dell’8 e del 9 ottobre.

Durante la due giorni, un team di operatori nel campo della salute mentale offrirà, in diverse strutture territoriali, servizi clinico-diagnostici e informativi per le donne che soffrono di ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

In particolare venerdì 8, dalle 8.30 alle 13.30, saranno aperti, ad accesso diretto, i Centri di Salute di Calimera e il Centro per i Disturbi Alimentari di Lecce; sabato 9, dalle 8.30 alle 13.30, saranno invece aperti i Centri di Salute di Campi Salentina, Casarano, Lecce, Nardò, Maglie e Poggiardo.

Per l’ottavo anno consecutivo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Fondazione Onda lancia l’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Sono oltre 180 gli ospedali del network Bollini Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale coinvolti; i servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dall’OMS, e giunta alla ventinovesima edizione, è dedicata alle disuguaglianze, per sottolineare l’impatto delle disparità generate dalla pandemia sulla salute mentale. “Al di là del profondo impatto sulla salute fisica, la pandemia ha avuto una ricaduta importante sulla salute mentale. Il timore del contagio e le preoccupazioni economiche, l’interruzione della routine e la rarefazione delle relazioni di supporto hanno colpito indistintamente tutta la popolazione”, ricorda Serafino De Giorgi, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di “Via Miglietta”. “I nostri servizi – conclude – hanno lavorato incessantemente per assicurare il giusto supporto in tutti questi mesi, e ora proseguiamo con la programmazione delle attività di prevenzione. Per questo occorre che la società tutta, non solo le istituzioni sanitarie, investano nella salute mentale, coinvolgendo e coordinando tutte le risorse esistenti e i sistemi di supporto psicosociale”.