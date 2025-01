Il nuovo Codice della Strada, a Lecce una giornata di studio per gli operatori di Polizia Locale

L’Associazione Comandanti e Ufficiali delle Polizie Locali della Provincia di Lecce organizza una giornata di formazione destinata alla categoria della PL, con una tappa a Lecce il prossimo 13 gennaio, nella sala congressi dell’hotel Tiziano, dove, secondo la oramai delineata chiave del life long learning, si svolgerà il nuovo appuntamento con il Codice della Strada sulle importanti novità introdotte dalla recente riforma e i conseguenti riflessi operativi, il focus sarà in gran parte dedicato, infatti, all’approfondimento delle applicazioni tecniche circa gli aggiornamenti normativi introdotti con la L. 177/2024 riguardanti l’uso dei cellulari alla guida, il tasso alcolemico, l’uso delle biciclette e dei monopattini, l’utilizzo degli autovelox, al fine di promuovere una maggiore sicurezza stradale. Le Polizie Locali del territorio sono chiamate ad affinare, pertanto, le conoscenze circa le ultime modifiche in vista della loro applicazione.

L’evento, organizzato da As.com, presieduta dal Dirigente Superiore Donato Zacheo, Comandante della Polizia Locale di Lecce e Direttore della Scuola di Formazione per la P.L. della Regione Puglia, inizierà alle ore 08:30 con la consueta procedura di accreditamento, via ai lavori a partire dalle ore 09:00 con la preziosa presenza di Giandomenico Protospataro, già dirigente di Polizia stradale, autore EGAF, Vice-Questore della Polizia di Stato e Funzionario del Ministero dell’Interno.

A moderare il convegno, Presidente dell’Associazione dei Comandanti e Ufficiali delle PL del Salento; a seguito del coffee break previsto attorno alle ore 11:00, i lavori proseguiranno, poi, fino alle 13:00. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.

“E’ doveroso, in questo momento, affinare una più alta e specializzata formazione destinata a tutte le unità che compongono le Polizie Locali del Salento – ha dichiarato Donato Zacheo – in vista delle modifiche di non poco conto attuate con l’ultima riforma ed entrate in vigore da poche settimane. Le Polizie Locali continuano la loro attività di formazione grazie alla presenza di illustrissimi relatori, quale il dirigente di Polizia stradale Giandomenico Protospataro, presente alla prossima tappa, che ci aiuterà a tradurre le tante novità normative introdotte nel nostro Ordinamento in procedure pratico-operative da utilizzare su strada”.