A Lecce da oggi si allungano le giornate. Il 28 dicembre la data cruciale

9 ore e 19 minuti, questo il monte ore di luce di oggi 28 dicembre, il giorno in cui si guadagna un minuto sia all’alba che al tramonto. Il solstizio d’inverno ha cristallizzato per ben 8 giorni il corso della notte attorno alla durata minima. Non c’è quindi il giorno più corto, o almeno non è solo uno. Per una settimana dal 20 al 27 dicembre le ore di luce sono appena 9 e 18 minuti contro 14 e 42 minuti di buio.

È il 28 dicembre, quindi, che da noi le giornate tornano ad allungarsi, non a Santa Lucia (il 13 dicembre) come proverbialmente ed erroneamente si ritiene, e nemmeno il 22 dicembre, cioè il giorno dopo il solstizio.

Da oggi e fino all’estate sarà un crescendo, un minuto e talvolta anche due minuti in più, giornata dopo giornata, fino al 21 di giugno, ma anche in quel periodo non sarà così semplice definire con precisione il giorno più lungo.