Due poltrone per dormire vicino ai figli ricoverati in Pediatria a Gallipoli. Il dono dei giovani di Sannicola

Due nuove poltrone per il reparto di pediatria dell’ospedale di Gallipoli che i genitori dei bambini in cura potranno utilizzare per trascorrere le notti accanto ai propri figli. Sono poltrone reclinabili per rendere più confortevole la veglia e sono state donate, la mattina del 16 giugno, dalla Commissione per le politiche giovanili del Comune di Sannicola.

La somma con le quali sono state acquistate è stata raccolta in occasione della “Grande tombolata di fine anno” organizzata, con scopo benefico, in data 27 dicembre 2019 dalla Commissione per le politiche giovanili del Comune di Sannicola in collaborazione con l’Azione Cattolica di Sannicola.

A causa, però, delle restrizioni dovute all’emergenza covid, la consegna si è potuta realizzare soltanto ora.

La scelta di devolvere la somma raccolta all’ospedale di Gallipoli è stata dettata dalla consapevolezza, da parte dei giovanissimi membri della Commissione sannicolese, della necessità di contribuire a rendere migliore una realtà prossima, raggiungibile, dalla voglia di recarsi personalmente in reparto per confrontarsi con tale realtà e assicurarsi dell’effettivo giovamento di una donazione del genere e della sua concreta utilità.

Così, questa donazione è un gesto per manifestare una volontà di collaborare, nel più immediato e efficiente dei modi possibili, nel rendere più agevole un percorso che genitori e figli compiono insieme, insinuandovisi con delicata complicità.