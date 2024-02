“I Giovedì in Acquario”, a Santa Maria al Bagno quattro focus sulla biologia marina

Giovedì 29 febbraio, presso l’Acquario del Salento di Santa Maria al Bagno, è in programma “Sex and the Sea – ermafroditismo e riproduzione”, il primo dei quattro temi scelti per la rassegna “I giovedì in Acquario, il mare da vicino”.

Quattro focus che spaziano fra affascinanti e spesso sconosciuti fenomeni di biologia marina e la sfera ecologica ed ambientale.

Si tratta di una iniziativa dell’Acquario del Salento e dell’assessorato alla Cultura e ai Musei.

L’appuntamento del prossimo giovedì affronta un fenomeno diffusissimo tra le specie marine: l’ermafroditismo. Nel mondo marino e in particolare tra i pesci il genere sessuale è temporaneo e spesso anche dettato dalla necessità della propria popolazione.

Anche in mare non è raro incontrare individui accoppiarsi con lo stesso sesso imitando comportamenti del sesso opposto. Ma come fanno questi pesci a modificare genere, comportamenti e fisionomia?

La biologa Sara Valentino, che fa parte del gruppo di gestione dell’Acquario, vasca dopo vasca, condurrà i partecipanti nell’intricato mondo sommerso.

Le consuete visite guidate sono arricchite da attività quali l’osservazione ravvicinata di alcuni esemplari, visione al microscopio digitale e di contenuti multimediali.

Appuntamento alle ore 17:30. Informazioni al numero di telefono 334 3000933.

La rassegna proseguirà giovedì 7 marzo (ore 17:30) con l’incontro sul tema The Mask – camouflage e mimetismo per salvarsi le pinne, giovedì 21 marzo (ore 17:30) con quello su Skeletons – muta e rigenerazione nei crostacei marini, infine giovedì 4 aprile (sempre alle ore 17:30) con Un Mare di plastica – microplastiche ed altri materiali alieni.