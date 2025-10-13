“Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”, videogame e scuola contro gli infortuni sul lavoro

Si svolgerà venerdì 17 ottobre, alle ore 10.00, presso la Prefettura di Lecce, sarà presentata l’ottava edizione del progetto/concorso “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”, iniziativa rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Puglia.
Il progetto promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione sul lavoro attraverso l’utilizzo del videogame e rappresenta un importante strumento educativo per aiutare i piccoli studenti a riconoscere ed evitare i rischi per la salute presenti a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro.
Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, scuole e mondo del lavoro, volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui temi fondamentali della sicurezza e della prevenzione, in linea con quanto previsto dalla legge n. 21 del 17 febbraio 2025.
All’evento interverranno: Natalino Domenico Manno, Prefetto di Lecce; Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia; Giuseppe Silipo, Dirigente Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Bruno Lorenzo Totaro, Dirigente Medico SPeSAL ASL LE Area Nord; Lorenzo Cipriani, responsabile prevenzione e sicurezza Inail Puglia e Fabio Belsanti, Amministratore Delegato di Ageofgames.