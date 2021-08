Finita la festa restano le polemiche sui grattini a pagamento. Il Comune ‘rimprovera’ Sgm

Inutile fare polemica con l’Amministrazione Comunale se i parcometri non sono stati disattivati nel giorno festivo di Sant’Oronzo continuando ad erogare grattini a pagamento. E soprattutto non è colpa del Comune di Lecce se molti cittadini hanno comunque inserito la monetina ed hanno pagato la sosta anche se non avrebbero dovuto. La figuraccia con molti turisti, poi, non è in capo a Palazzo Carafa bensì alla Sgm che avrebbe disatteso le ripetute raccomandazioni dell’assessore alla Mobilità sostenibile e del dirigente del settore Pianificazione, Mobilità e Trasporti.

Ha risolto l’arcano con una nota ufficiale Marco de Matteis, che pur chiedendo scusa per il fastidioso equivoco, ha voluto dare le responsabilità a chi le aveva in capo: «Ogni anno, il 26 agosto, molti utenti, spesso turisti ignari del fatto che sia festa patronale e, quindi, il ticket del parcheggio sulle strisce blu non sia dovuto, pagano ugualmente il grattino. Consapevoli di questo increscioso disagio, quest’anno abbiamo chiesto formalmente e per tempo alla Sgm, con lettere ufficiali di sospendere il funzionamento dei parcometri per tutta la giornata della festività patronale. Abbiamo dato ampia diffusione attraverso comunicazioni ufficiali e sui canali social istituzionali del Comune del fatto che il grattino non doveva essere pagato e la Ztl sarebbe stata attiva h24».

Qualcosa però non è andata per il verso giusto dal momento che Sgm non avrebbe tenuto conto di quelle raccomandazioni inducendo in errore molti cittadini che hanno pagato la sosta. L’assessore al ramo ha provato a porre rimedio ma il danno era stato già fatto, purtroppo.

Prima di pagare il grattino leggere sempre la legenda sul parcometro

«Quando ci siamo accorti che la sospensione non era stata effettuata, abbiamo chiesto e ottenuto dalla società che fossero affissi cartelli informativi su tutti i parcometri. Per amore di verità va però aggiunto, che sul lato delle macchinette c’è una legenda sulle modalità di pagamento in cui è specificato in quali giorni dell’anno il ticket non va pagato, inserito sempre su sollecitazione della nostra amministrazione due anni fa, per una corretta informazione degli utenti. Mi rincresce molto se qualcuno, nonostante tutto questo, sia incorso nell’errore ma come amministrazione abbiamo fatto il massimo per evitarlo».