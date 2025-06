Green Bio Town Nardò 2025, Federaziende in prima linea per lo sviluppo sostenibile

È in arrivo un evento di grande rilevanza per la sostenibilità e lo sviluppo del territorio salentino: il Green Bio Town di Nardò, giunto alla sua terza edizione. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Angeli per la salute naturale con il patrocinio di Provincia di Lecce, Comune di Nardò e Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, si propone come un punto di riferimento nazionale per natura, ambiente, agricoltura sostenibile, salute naturale ed educazione alimentare.

Federaziende protagonista con incontri B2B e seminari informativi

Federaziende partecipa attivamente a questa importante iniziativa, ponendosi come interlocutore privilegiato per imprese e professionisti. Già da oggi, venerdì 13 giugno, e nuovamente domenica 15 giugno 2025, gli operatori di Federaziende terranno incontri B2B presso il Chiostro dei Carmelitani. Queste sessioni rappresentano un’opportunità unica per gli imprenditori di confrontarsi e individuare nuove strategie di crescita.

Incentivi e opportunità: il focus dei seminari in Piazza Salandra

Il programma di Federaziende si arricchisce con due appuntamenti imperdibili in Piazza Salandra, entrambi con inizio alle ore 19:00.

Questa sera, venerdì 13 giugno, si discuterà di temi cruciali come il Microcredito, il ruolo dei Cofidi e il riconoscimento delle attività storiche. Interverranno figure di spicco come il Segretario Generale di Federaziende, Eleno Mazzotta, il Presidente del CAT Federaziende Lecce, Simone Resinato, e il Presidente di Federaziende Cofidi, Alessandro Miglietta.

Domenica 15 giugno, sempre alle 19:00, la discussione si concentrerà sugli incentivi per start up e imprese già esistenti. Verranno analizzati programmi quali Nidi, Resto al Sud, MiniPia e MiniPia Turismo, offrendo una panoramica completa delle opportunità di finanziamento e sviluppo. Questi seminari informativi sono organizzati grazie al contributo e al patrocinio della Camera di Commercio di Lecce, a conferma dell’importanza del supporto istituzionale.

Uno stand informativo per cittadini e imprese

Per facilitare l’accesso alle informazioni, Federaziende allestirà anche uno stand in Piazza Salandra. Qui, cittadini e imprese potranno ritirare una cartellina contenente informazioni in pillole sugli incentivi esistenti per PMI e start up. Un’iniziativa concreta per rendere più accessibili gli strumenti di crescita e sviluppo.

La presenza di Federaziende al Green Bio Town di Nardò sottolinea il suo impegno a supporto del tessuto imprenditoriale locale e nazionale, fornendo strumenti e conoscenze per affrontare le sfide del mercato e cogliere le opportunità di crescita.