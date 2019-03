Greta Thunberg, anche Lecce si unisce alla ragazza che vuole salvare il mondo

Anche Lecce si unisce al grido di protesta della giovane svedese Greta Thunberg nella lotta contro il cambiamento climatico. La giovane 15enne ormai da mesi protesta, ogni venerdì, davanti al Parlamento del suo paese, con un cartello. Domani 15 marzo, la marcia che partirà da Porta Napoli alle ore 9.00 sarà una delle 900 manifestazioni in 80 paesi diversi che unisce giovani di tutto il mondo nella lotta per il proprio futuro.

Un’emergenza mondiale

Il problema è globale e richiede una mobilitazione mondiale, una protesta contro il cambiamento climatico in atto. È rimasto poco tempo per invertire la rotta, che da ormai qualche decennio non porta segnali positivi per l’avvenire. Secondo i maggiori centri di ricerca sul clima, da quando si effettuano le registrazioni di temperatura, dei 30 anni più caldi ben 25 sono successivi al 1990 ed anche il 2018 è stato un anno record, come fa sapere il CNR.

La giovane 15enne da Nobel

E da qui è partita la protesta della studentessa svedese che già dal 2015 aveva deciso di non prendere aerei e aveva convinto i genitori a diventare vegani come lei. Lo scorso agosto la fondatrice del movimento per la lotta al cambiamento climatico aveva iniziato una protesta da sola. Dopo appena pochi mesi la protesta è diventata globale, portando la giovane attivista ad essere candidata al Nobel per la Pace.

Giovani uniti in tutto il mondo

Per la giornata di domani sono previste 957 manifestazioni in 82 nazioni su tutto il pianeta. Lecce sarà uno dei 109 appuntamenti italiani, come riportato sul sito fridaysforfuture.org. Sono i venerdì per il futuro che danno speranza di intraprendere un’azione incisiva contro il riscaldamento globale.

Agli studenti si uniranno domani nel capoluogo salentino anche i LeU/I Progressisti di Abaterusso. “sentiamo il dovere di essere in piazza domani e portare il nostro piccolo contributo in questa battaglia per il futuro del Pianeta”.

L’appuntamento è fissato alle ore 9.00 di domani mattina. La marcia, che sarà del tutto apolitica, inizierà alle 10.00 e vedrà gli interventi di docenti universitari ed esperti del settore.