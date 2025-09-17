La Guardia Costiera rilascia in mare quattro tartarughe caretta caretta

Nella giornata del 15 settembre 2025, la Guardia Costiera di Gallipoli, grazie all’impiego di una motovedetta, ha proceduto al rilascio in mare di quattro esemplari di tartaruga marina Caretta caretta, in collaborazione con il Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera.

L’operazione, di carattere straordinario per il numero e la stazza degli animali, ha riguardato quattro esemplari rispettivamente del peso di 90, 80, 60 e 50 chilogrammi, tre maschi e una femmina.

Le tartarughe, giunte al Centro di Calimera a causa di problemi di galleggiamento tra aprile e maggio, sono state sottoposte a cure e riabilitazione fino al completo recupero delle condizioni di salute.

Tre erano state recuperate in mare nelle acque antistanti Santa Maria di Leuca, mentre la quarta era stata rinvenuta davanti a Torre Suda.

Il rilascio costituisce un risultato tangibile delle sinergie tra la Guardia Costiera e le realtà territoriali impegnate nella tutela dell’ambiente marino e nella salvaguardia delle specie protette, come il Crtm di Calimera.