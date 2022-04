I Sabburchi arrivano oltralpe, “Il Salento in Svizzera” porta tradizione e cultura popolare all’estero

Pasqua è ormai alle porte e le tradizioni di casa propria non si dimenticano mai, anche se lontani. Dopo tante iniziative per portare avanti la cultura salentina all’estero, il Salento in Svizzera torna a festeggiare tradizione e storia con “I Sabburchi” per la prima volta in Svizzera. Il gruppo facebook ideato e gestito da Biancarosa Urso porta oltre il confine uno dei riti pasquali salentini per eccellenza.

Il Giorno di Pasqua nel Salento è preceduto da settimane ricche di tradizioni e cultura, per poi arrivare alla Settimana Santa: la Caremma salentina, la benedizione delle Palme, la preparazione della Cuddhura e i Sabburchi. E sono proprio i Sabburchi ad approdare in Svizzera quest’anno: si tratta di composizioni con germogli di grano da portare in chiesa o al cimitero, un dono ed un simbolo povero offerto dal sentimento religioso popolare sul sepolcro di Cristo.

“Il Salento in Svizzera” con tanto Amore per diverse settimane ha curato i Sabburchi, per rivivere questa antica tradizione anche fuori dai confini nazionali, per portare sempre con sé un pezzetto della propria terra.