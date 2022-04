“Annodiamo le amicizie”, il “Don Tonino Bello” celebra la settimana del mare con una serie di incontri

Sono due gli eventi previsti per celebrare la settimana del mare. Nella mattinata di giovedì 7 aprile, l’IISS “Don Tonino Bello – Nino della Notte” ha dialogato con la Capitaneria di Porto di Gallipoli in un incontro dedicato alla cultura del mare, presso la sede centrale della scuola a Tricase. Per il prossimo lunedì, invece, è in programma l’evento “Annodiamo le amicizie”. L’incontro è fissato a Leuca alle ore 9:30.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca e della preside dell’istituto, la dirigente Anna Lena Manca, si avvicenderanno molti ospiti durante l’incontro: Cesare Cazzato, Lega Navale Italiana di Leuca; Adalina Coluccello, Lega Navale Italiana di Torre Vado; Massimo Congedo, Lega Navale di Santa Caterina; Andrea Retucci, delegato regionale della Lega Navale Italiana; Isacco Margarito, presidente Confmare Confcommercio Lecce; Antonio Frassanito, maestro d’ascia; Sergio Fai, biologo marino del Comune di Nardò; Fernando Piccinno, responsabile regionale ANMI; Paride Buccarello, presidente ANMI di Leuca; Mario De Sabato, presidente ANMI di Salve; Carlo Leone, presidente ANMI di Nardò; Giuseppe Negro, del circolo Legambiente capo di Leuca; imprese locali di settore; il 1° LGT Vito Fersini, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca.

