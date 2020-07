È tornato “Il mare di tutti”, il progetto di Sunrise Onlus. Maria De Giovanni: “superare il codice della disabilità”

Anche quest’anno presso il Lido Coiba di San Foca è stata aperta la spiaggia attrezzata per la fisioterapia in mare.

Dopo aver temuto a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria e dopo uno scrupoloso lavoro organizzativo, torna anche in questa strana estate 2020 “Il mare di tutti”.

Terza edizione, dunque, per il progetto dell’Associazione Sunrise Onlus dedicato alle persone con sclerosi multipla, Sla e patologie similari.

“Il mare di tutti”

“Il mare di tutti” è un progetto unico in tutta Italia dedicato soprattutto alla pratica della fisioterapia in mare.

Lo staff è formato da diversi medici specializzati: fisiatri e fisioterapisti, psicologi, infermieri e volontari formati nella gestione delle malattie neurodegenerative.

L’edizione di quest’anno rispetta tutte le misure di sicurezza anti-Covid19: sulla spiaggia sono stati allestiti degli spazi appositi destinati ai soli utenti del progetto, che riceveranno in dotazione, oltre al tradizionale kit di creme speciali fornite dall’azienda N&B – di Martano, una pochette con prodotti igienizzanti e mascherina.

La presidente della CPO di Lecce Cavaliere Teresa Chianella, ha fatto giungere saluti e auguri alla presidente De Giovanni per questo ennesimo gesto di grande solidarietà che la Associazione Sunrise sta svolgendo in maniera capillare, rivolto alle categorie più delicate.

Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e il consigliere provinciale con delega all’Associazionismo Fabio Tarantino hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di poter essere anche quest’anno parte di un progetto straordinario, che continua a crescere grazie, innanzitutto, alla tenacia e alla vulcanica capacità di coinvolgimento di Maria De Giovanni. La solidarietà e il volontariato sono i tratti distintivi di questa iniziativa che, come Provincia, siamo orgogliosi di sostenere”.

Un mare di solidarietà

Tornare ad immergersi nel mare cristallino o beneficiare della fisioterapia in acqua ma anche condividere storie che diventano importanti legami di amicizia. Questo è il mare, il mare che appartiene veramente a tutti.

Emozionante ricordare alcuni episodi verificatisi all’esordio del progetto: due donne avevano commosso tutti perché avevano potuto rivedere il mare e fare il bagno dopo 27 e dopo 10 anni. Storie vere di disabilità, relegata spesso alla solitudine estiva.

La scelta di un lido attrezzato, in un tratto bellissimo di costa si rivela molto importante poiché genera inclusione sociale. A sottolinearlo è la stessa Maria De Giovanni: “Ho voluto che il progetto venisse svolto in un lido attrezzato per creare l’inclusione sociale, affinché la disabilità sia superata e non ghettizzata. Quando parliamo di salute dobbiamo fare molta attenzione, ma soprattutto dobbiamo pensare che la malattia non è un codice che etichetta le persone, la disabilità è un nuovo modo di vivere la vita”.

Il progetto il mare di tutti è sostenuto da una fitta rete di partner: Regione Puglia (Presidenza della Giunta), Asl Lecce, Provincia di Lecce, Comune di Melendugno, Ambito di Martano, Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), International Inner Wheel Club di Bari, Assotur, Banca Popolare Pugliese, Banca di credito cooperativo di Terra d’Otranto, Natural is Better, Federbalneari Salento, Agenzia Carofalo, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lecce, l’imprenditore Raone Antonio, il Rotary Club di Puglia e Basilicata, Associazione Francesco Marco Attanasi, Associazione Alessia Pallara. Tra i partecipanti anche i Comuni di San Donato e Taviano.

Per partecipare si può chiamare il numero 327 2003395, oppure scrivere a sunriseonlus@hotmail.com si accede solo su prenotazione