“Il nostro canto libero”, a Lecce un corso per ritrovare benessere e creatività con ‘F.Orti per Lecce aps’

L’associazione ‘F.Orti per Lecce aps‘ lancia per l’anno 2025-2026 il corso di canto intitolato “Il nostro canto libero”, un’iniziativa volta non solo all’apprendimento vocale, ma soprattutto al benessere psicofisico dei partecipanti.

“Il corso di canto si prefigge di concedere del tempo a noi stessi – scrivono i responsabili dell’associazione – con una pratica rilassante e creativa che permetta di scaricare le tensioni e sciogliere i blocchi emotivi secondo il principio choir singing improves health and happiness (cantare in coro migliora la salute e la felicità)”.

Una filosofia che pone il canto come strumento di espressione, relax e miglioramento della qualità della vita.

Le lezioni si terranno ogni lunedì pomeriggio e avranno una durata di un’ora, dalle 16:30 alle 17.30. La sede del corso sarà in Viale Roma a Lecce.

A guidare gli iscritti in questo percorso di liberazione della voce e delle emozioni sarà il Maestro Salvatore Pandarese.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’associazione al numero: 334.9415734.