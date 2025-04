Il valore della partecipazione: la Cisl Scuola di Lecce incontra i candidati RSU

Un appuntamento di fondamentale importanza per il mondo della scuola si terrà lunedì 7 aprile alle ore 16:00 presso la sala conferenze delle Officine Cantelmo di Lecce. La Cisl Scuola di Lecce ha organizzato un seminario formativo dal titolo “Il Valore della Partecipazione nella Scuola dell’autonomia“, un incontro dedicato ai candidati alle prossime elezioni RSU del 14-15-16 aprile 2025.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del sindacato, tra cui il Segretario Generale della Cisl Scuola di Lecce, Gerardo Maestoso, la Segretaria Generale della Cisl Scuola Puglia, Gianna Guido, la Segretaria Generale della Cisl di Lecce, Ada Chirizzi, e il Segretario Nazionale, Roberto Calienno.

Il seminario sarà arricchito dalle testimonianze dirette di lavoratori della scuola che hanno scelto di impegnarsi attivamente nella vita delle istituzioni scolastiche, candidandosi alle elezioni RSU. Un’occasione preziosa per condividere esperienze, riflessioni e strategie, in vista di un appuntamento elettorale cruciale per la rappresentanza sindacale nel settore scolastico.

“È un momento di grande importanza per la vita della nostra Organizzazione Sindacale”, sottolinea il Segretario Generale Cisl Scuola Lecce, Gerardo Maestoso. “Abbiamo ritenuto di impreziosire il nostro seminario formativo utilizzando la testimonianza diretta di chi ha già realizzato il sogno di partecipare alla vita della propria istituzione scolastica essendo già in carica quale Rappresentante sindacale, ma anche di coloro che hanno deciso di porsi in prima linea, per la prima volta, al fine di garantire ai lavoratori della scuola quel rilevante ruolo sociale che molto spesso dimentichiamo di avere”.

Le conclusioni del seminario saranno affidate al Segretario Nazionale della Cisl Scuola, Roberto Calienno, che ha scelto Lecce per testimoniare la vicinanza e l’impegno dell’intera Segreteria Nazionale e della Segretaria Generale Ivana Barbacci nei confronti degli iscritti e, in particolare, dei candidati RSU.

L’incontro rappresenta un’opportunità unica per approfondire il valore della partecipazione sindacale nella scuola dell’autonomia, condividere esperienze e strategie, e rafforzare l’impegno per la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori del settore.