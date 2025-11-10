“Il volto del dono”, a Lecce un premio per dire grazie a chi ogni giorno dona vita

Il 12 novembre, alle ore 16.30, nella Sala Conferenze del Dea Ospedale – Vito Fazzi di Lecce, in piazza Filippo Muratore, si terrà la cerimonia di consegna del Premio “Il volto del dono”, dedicato a 100 donatrici e donatori di sangue e midollo osseo delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia, vuole rendere omaggio a chi, con un gesto semplice ma fondamentale, contribuisce ogni giorno alla salute e alla speranza di tanti pazienti.
All’evento interverranno: il presidente della Regione Puglia, i direttori generali di Asl Lecce, Brindisi e Taranto e dell’Ospedale Panico di Tricase.
Saranno presenti anche i volontari di Avis, Admo, Croce Rossa Italiana, Fidas, Fratres, Associazione Jonica Donatori di sangue Bambino Microcitemico, ASDOVOS e i responsabili dei Centri Trasfusionali delle Aziende Sanitarie coinvolte.