Festività natalizie fitte di impegni per Mons. Seccia, tutti gli appuntamenti dell’Arcivescovo di Lecce

Sarà un’agenda fitta quella d’Arcivescovo di Lecce Michele Seccia nei giorni delle festività natalizie.

Due settimane intense quelle di Mons. Seccia che sarà impegnato in numerosi appuntamenti.

Gli impegni per lui hanno preso il via ieri, martedì 21 dicembre, presso il centro Dopo di noi, di Via Cimarosa a Lecce, dove ha celebrato la santa messa con gli ospiti disabili. In Piazza Duomo, alle 12.30, ha ricevuto una delegazione di Cuore Amico, che ha consegnato alla Caritas diocesana beni di prima necessità per i poveri. Nel pomeriggio, è stato a Bari nella basilica di San Nicola per la veglia di preghiera per la pace della Chiesa italiana presieduto dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente dei vescovi italiani.

Oggi 22 dicembre, nel pomeriggio, prima si recherà presso una Casa di riposo per anziani (Villa Monica) per salutare e porgere gli auguri agli ospiti e al personale; subito dopo sarà al Teatro Politeama Greco per aprire il convegno dei dottori commercialisti della provincia di Lecce che si terrà a partire dalle 18; infine sarà al Teatro Apollo per la cerimonia di donazione di una incubatrice in favore del nosocomio cittadino.

Venerdì 23 dicembre, nel pomeriggio, alle 16, incontrerà gli operatori e i pazienti ospiti dell’Hospice di San Cesario di Lecce.

Sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, si recherà al Polo di oncologia pediatrica “Giovanni Paolo II” di Lecce, dove è programmata la santa messa per le 11. Nel pomeriggio, alle 18, benedirà e deporrà il Bambinello nel presepe predisposto in Piazza Duomo a Lecce, mentre, alle 22.30, presiederà la Messa della Notte di Natale in cattedrale.

Il giorno di Natale, il presule celebrerà alle 9 al carcere di Borgo San Nicola e alle 11 presiederà il solenne pontificale in cattedrale.

Il 26 dicembre, mons. Seccia si recherà a Pisignano per immettere il nuovo parroco, don Angelo Rizzo.

Martedì 27 dicembre, nel pomeriggio amministrerà le cresime nella parrocchia di San Matteo per poi prendere parte al Concerto di Natale in cattedrale.

Nei giorni 29 e 30 dicembre l’arcivescovo si recherà a Barletta, dove, tra l’altro, celebrerà la santa messa nel monastero di San Ruggero.

Di rientro a Lecce, il 31 dicembre presiederà l’Eucaristia in cattedrale alle 18, che si concluderà con il canto di ringraziamento del Te Deum.

Il 1° gennaio, Solennità della Madre di Dio e inizio del nuovo anno, il vescovo celebrerà ancora in cattedrale alle 11, mentre il 2 gennaio si recherà a Vernole per inaugurare il restaurato battistero della chiesa madre alle 18.

Giovedì 5 gennaio il presule sarà in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, nella chiesa di Santa Maria della Grazia, dove prenderà parte al concerto in occasione della riapertura della chiesa alle ore 18.30.

Infine, il giorno dell’Epifania il vescovo celebrerà nuovamente in cattedrale alle 11, mentre domenica 8 gennaio sarà impegnato in mattinata a Trepuzzi, dove conferirà il sacramento della cresima nella parrocchia della Santa Famiglia, e in serata in cattedrale per la messa domenicale del Battesimo del Signore.