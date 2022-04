Solidarietà alle famiglie salentine, un imprenditore dona alimenti all’associazione “Dalla parte dei più deboli”

Sono stati anni difficili per tantissime famiglie che hanno dovuto fare i conti con la crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria del Covid-19. Da pochi giorni è stata decretata la fine dello stato di emergenza, ma per una ripresa economica vera e propria bisognerà ancora attendere.

“Purtroppo si stanno raccogliendo i cocci di questi due anni di pandemia” dichiara Sandro Barone, il Presidente dell’associazione “Dalla Parte dei più Deboli” di Muro Leccese. “Ci sono famiglie che ora più che mai non riescono a portare in tavola un piatto di pasta, un bicchiere di latte per i propri bambini”.

L’associazione, da sempre molto attiva sul territorio, è riuscita a mettere insieme una rete di rete di solidarietà, coordinando il lavoro di tanti volontari. Attraverso la pagina facebook, infatti, l’associazione raccoglie richieste di aiuto e cerca di soddisfarle. Ma tutto ciò è possibile solo ed esclusivamente grazie alla generosità di tantissime persone, che donano generi alimentari e di prima necessità. Si tratta di privati, comuni cittadini, famiglie stesse, così come piccoli e grandi imprenditori, ognuno con i propri mezzi e le proprie possibilità, che alimentano costantemente la macchina della solidarietà.

In questi giorni che precedono Pasqua, un aiuto generoso e consistente arriva ancora una volta da un imprenditore di Minervino, Salvatore Giannetta, il quale non è nuovo a queste iniziative. Infatti, non è la prima volta che mette a disposizione aiuti concreti e consistenti.

L’imprenditore ha donato tre pedane piene di alimenti, che verranno subito distribuiti dai volontari dell’Associazione alle famiglie salentine in difficoltà, in modo che possano anche loro passare questi giorni di festa in serenità.