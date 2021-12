Inalatore per aerosolterapia da regalare ad una famiglia in difficoltà. Il Pronto Soccorso dei Poveri aspetta una chiamata

Un piccolo regalo in arrivo. Si tratta di un inalatore per aerosol terapia da regalare a un bambino che ne ha bisogno. Il Pronto Soccorso dei Poveri ne ha ricevuto uno nuovo e vuole darlo immediatamente ad una famiglia che lo sta cercando. Non smette mai di stare dalla parte di chi ha più bisogno l’associazione salentina, anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo in cui tutti parlano di ripresa, di crescita e di sviluppo ma sul territorio non accennano a diminuire ‘le chiamate’ di chi non riesce ad arrivare a fine mese e non ha la possibilità di soddisfare perfino i bisogni primari propri e dei propri cari. Tanti sono i benefattori che si stanno avvicinando al Pronto Soccorso dei Poveri, perchè chi si sente ‘più fortunato’ non riesce a voltare lo sguardo altrove, a crogiolarsi nel proprio benessere, ma sente ancora più ‘vicino’ e ‘prossimo’, invece, chi si trova in difficoltà.

‘In questi giorni la signora Maria Rosaria – dice Tommaso Prima, il referente dell’associazione a Leccenews24.it – ci ha regalato un’apparecchiatura medica, un inalatore per la precisione, molto utile soprattutto per i bambini affetti da asma o da problemi respiratori che devono eseguire anche quotidianmente trattamenti di aerosolterapia. Bene, vorremmo regalare questo apparecchio a qualche famiglia in difficoltà che non se lo può permettere e che magari sta differendo la data di acquisto. Noi lo abbiamo in associazione, nuovo di zecca, come si dice, e pronto ad essere consegnato ad un bambino che ne ha bisogno. Potete inviarci le vostre richieste o le vostre segnalazioni al 346.9537000. Saremo noi a consegnarlo personalmente e con discrezione. Non stiamo parlando di qualcosa che risolve i problemi di una famiglia, ma siamo dinanzi ad un piccolo gesto di cui ci piace voler essere messaggeri’.

Insomma, per chi ritiene di poter fruire di questa apparecchiatura e non ha le possibilità per acquistarle nell’immediato si tratta solo di contattare il Prnto Soccorso dei Poveri alla pagina facebook o al cellulare che abbiamo sopra segnalato. E’ un modo per alleviare le difficoltà di chi versa in condizioni di disagio.

‘Non bisogna mai vergognarsi di chiedere. Noi abbiamo questo inalatore da consegnare. Renderemo la vita migliore ad un bambino. Poi se le persone che lo riceveranno, in un futuro prossimo, come ci auguriamo, dovessero sistemare la loro situazione economica e dovessero riprendersi e vivere più agiatamente, possono ricordarsi di questa occasione, acquistare un nuovo inalatore e donarcelo. E noi proseguiremo con la catena della solidarietà che certamente non smette mai di continuare il suo cammino. Noi siamo qui anche e soprattutto per questo!”.