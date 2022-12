Lecce, inaugurata Piazzetta Girolamo Congedo nel quartiere San Lazzaro

Avrà la sua piazza, il suo punto di ritrovo, il quartiere San Lazzaro a Lecce. A partire da oggi, infatti, il quartiere ha una pizza riqualificata, inaugurata dal sindaco Carlo Salvemini. Piazzetta Girolamo Congedo è frutto di un intervento realizzato dall’amministrazione comunale grazie alle risorse derivate dalla monetizzazione dell’area a standard relativa al progetto di demolizione e ricostruzione dell’immobile ex Cinema Santa Lucia.

Importante novità per il quartiere è un cambio della viabilità dovuto alla pedonalizzazione di una parte dell’area. Piazzetta Congedo potrà essere attraversata dalle auto solo nel senso nord-sud su via Tafuro in direzione via San Lazzaro. Non mancano, inoltre, i parcheggi a spina di pesce sul lato nord e parcheggi in linea sul lato della piazza che congiunge via Casotti con Via Coppola.

L’area pedonale avrà forma triangolare con due tipi di aiuole: uno “a nastro” dove sono collocati cinque alberi di Sophora Japonica; una triangolare dove è stata collocata un arbusto di rose e un albero di Canfora. La zona pedonale potrà essere un punto di ritrovo, nonché uno spazio in cui gli esercizi commerciali potranno posizionare dehors con tavolini e ombrelloni.

“Il quartiere San Lazzaro non ha mai avuto una vera piazza dove le famiglie, i ragazzi, gli anziani, i turisti possano sostare all’aperto, incontrarsi, dove le attività commerciali possano offrire servizi con i loro dehors – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – con questo intervento, dunque, abbiamo risposto ad un bisogno espresso dalla comunità. Dove c’era ormai uno spartitraffico all’incrocio tra tre strade, dopo la dismissione della vecchia pompa da benzina, oggi c’è un’area pedonale che occupa un lato della piazza ed è arricchita da panchine e nuovo verde”.