Castri inaugura la scuola primaria appena ristrutturata, l’intitolazione ad Alfredo Coluccia

Un’opera di riqualificazione e ristrutturazione che fa cominciare il 2020 nel migliore dei modi possibili per il comune di Castri di Lecce. Si terrà martedì 7 gennaio l’inaugurazione della Scuola Primaria che si trova in via Pisanelli, da poco rimessa a nuovo grazie a fondi europei destinati agli edifici scolasti. Nel corso dell’inaugurazione, inoltre, la scuola sarà intitolata ad Alfredo Coluccia, già sindaco del comune salentino nel corso del secolo scorso.

Un grande traguardo, insomma, non solo per l’Amministrazione comunale che invita tutta la cittadinanza a partecipare, ma anche per la comunità che finalmente potrà mandare i propri bambini in una scuola più nuova e più sicura.

L’edificio, infatti, è stato oggetto di lavori di riqualificazione e ristrutturazione interamente finanziati da Fondi Europei provenienti da tre direzioni. È dalla Regione Puglia (POR Puglia 2014-2020. Asse X. Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente) che viene la somma di 730mila euro destinata alla riqualificazione degli edifici scolastici ed agli investimenti per laboratori e l’infrastrutturazione tecnologica. Da fondi BEI (Banca Europea degli Investimenti) vengono, invece, 695mila euro per “lavori di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, igiene, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico. A completare gli interventi anche i Fondi Comunali per arredo urbano ed area a verde.

A partire dalle ore 9:30 del 7 gennaio, dunque, la scuola rinnovata sarà presentata alla cittadinanza. Durante la cerimonia di inaugurazione, si terrà anche l’intitolazione della Scuola Primaria ad Alfredo Coluccia, sindaco di Castri di Lecce più volte dal 1945 fino al 1964. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.