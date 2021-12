Lido Marini, a fuoco le cucce della colonia felina. L’indignazione dei volontari

Un cumulo di macerie fumanti. Questo è quello che resta delle casette dei gatti della colonia felina di Via Zanardelli a Lido Marini, frazione di Ugento. I volontari dell’associazione ‘Qua la zampa‘ della sezione di Salve non si rassegnano; più che la rabbia è il dolore che trapela dal post che circola in queste ore.

“Qualcuno ha deciso di dare alle fiamme il posto in cui una colonia felina, che è sotto la nostra supervisione, pensava di essere al riparo. Evidentemente tutto questo dava noia, forse questo qualcuno preferisce ammirare l’immondizia e lo schifo che si accumula a due passi dal luogo dell’incendio, evidentemente fiero di mostrarlo non solo a noi ma al nostro turismo ed alla gente che investe le proprie vacanze nel nostro amato Salento”.

Non è solo una questione di semplice cattiveria, tuttavia. E del resto come non parlare di cattiveria nel momento in cui si dà fuoco a qualche cuccia per gatti randagi o abbandonati la cui cura sanitaria è totalmente a carico dei volontari e di chi ama gli animali?

La questione certamente avrà i necessari e opportuni risvolti giuridici. L’associazione ‘Qua la zampa‘ non si ferma e vuole che venga fatta chiarezza una volta per tutte. Chi ha compiuto un simile gesto deve essere giudicato dalle autorità competenti.

‘Davvero non riusciamo a capacitarci di quanto possiate essere ignoranti – scrivono i volontari-. È proprio vero: giudica l’uomo dal modo in cui tratta gli animali! Siete degli esseri mostruosi e prima o dopo, se giustizia sarà, vi si ritorcerà tutto contro’.

E adesso sarebbe bello se i cittadini facessero sentire la loro vicninaza all’associazione animalista. A volte il supporto morale è più importante anche di una donazione economica!