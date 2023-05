Ancora una notte di fuoco nel Salento, in fiamme tre mezzi ad Alessano

Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato le fiamme e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle.

Quella appena trascorsa è stata l’ennesima notte di fuoco nel Salento. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.30, quando, ad Alessano, in Località Matine, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase è stata chiamata a intervenire, in quanto tre mezzi, una Jeep Renegade, Un pick up Ford Ranger e uno scooter Lambretta, di proprietà di una coppia del posto, sono stati interessati dalle fiamme.

Una volta sul posto, i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo e, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e i mezzi.

Una volta concluse queste operazioni, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.

Al momento non si esclude alcuna pista, anche se è ipotizzabile che a sprigionare il fuoco possa essere stato un problema elettrico a una delle macchine.

I danni subiti sono ingenti.