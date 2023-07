Scontro auto-moto a pochi passi dall’Ecotekne, nulla da fare per un 35enne

Drammatico il bilancio dell’ incidente stradale avvenuto, poco dopo mezzogiorno, alle porte di Monteroni, non lontano dal complesso universitario Ecotekne. Due i mezzi (una Fiat Panda e uno scooter) coinvolti in uno scontro che è costato la vita a Andrea Centonze, in sella alla due ruote.

Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione, il giovane dopo l’impatto è stato sbalzato dallo scooter, finendo sull’asfalto reso rovente dal caldo di queste ore. I soccorsi purtroppo sono stati inutili. Quando l’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente, per il 35enne non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118 si sono dovuti arrendere, costatando che il suo cuore aveva smesso di battere. Il giovane sembra sia morto sul colpo.

Presenti sulla strada che collega Monteroni a Lecce anche i carabinieri della locale stazione che insieme ai colleghi di San Pietro in Lama hanno effettuato tutti i rilievi del caso per delineare la dinamica dell’ennesimo incidente dal drammatico finale.

Il conducente della vettura, come prassi vuole in caso di sinistri stradali, è stato sottoposto ai test per verificare le sue “condizioni” al volante, insomma se avesse bevuto o assunto droghe prima di mettersi alla guida. Gli accertamenti pare abbiano dato esito negativo.

Il corpo dell’uomo, che lascia una compagna con la quale conviveva, è stata trasportata nella camera mortuaria del “Vito Fazzi” di Lecce, su disposizione del pubblico ministero Maria Consolata Moschettini.