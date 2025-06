Tragico incidente sulla litoranea: perde la vita motociclista 60enne

Un tragico incidente stradale ha scosso questa mattina la litoranea che collega Tricase Porto a Marina di Andrano. Intorno alle ore 9.00, nei pressi della località “Isola” e in corrispondenza di una curva, un uomo di 60 anni originario di Taurisano ha perso la vita in sella alla sua moto.

La dinamica ancora da chiarire

Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine. Al momento non è chiaro se nel sinistro sia stato coinvolto un altro veicolo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

I soccorsi e i rilievi

Immediatamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Presenti anche le forze dell’ordine che, oltre a effettuare i rilievi necessari per le indagini, hanno gestito la viabilità lungo il tratto interessato, inevitabilmente rallentata a causa dell’incidente.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, in attesa di maggiori dettagli che possano fare luce su questa tragica fatalità.