Incidente sulla Tangenziale Est di Lecce, 80enne illeso per miracolo

Non si arrestano gli incidenti sulla Tangenziale di Lecce. Questa mattina un nuovo episodio si è verificato all’altezza dell’uscita 10 per Lizzanello, nell’anello interno.

Protagonista un uomo di oltre 80 anni alla guida di una Fiat Punto. Per cause ancora da chiarire, l’anziano conducente ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail che miracolosamente non è entrato nell’ abitacolo ma nell’ impatto ha superato il tetto dell’ auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e le forze dell’ordine. L’uomo è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato.

Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione, ma sono in corso accertamenti per comprendere le dinamiche esatte dell’incidente.

Questo nuovo episodio riaccende i riflettori sulle criticità della Tangenziale di Lecce, dove gli incidenti, spesso causati da distrazione, velocità eccessiva o condizioni meteo avverse, si verificano con una frequenza allarmante. Tanti i casi in cui il guardrail ha causato la morte di chi era alla guida dell’ autoveicolo nel momento in cui le lamiere sono penetrate nell’ abitacolo.