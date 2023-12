I Carabinieri nella scuole salentine per un ultimo dell’anno senza rischi

Si è conclusa nella mattinata di ieri la campagna di informazione finalizzata al corretto utilizzo del materiale esplodente pirotecnico che i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, con l’ausilio dei militari Artificieri-Antisabotaggio, hanno avviato in collaborazione con gli istituti scolastici della provincia, in vista delle festività natalizie.

Ieri è stata la volta dell’Istituto Alberghiero “Bottazzi” di Ugento e della scuola media “Dante Alighieri” dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Alliste-Melissano dove i militari Artificieri insieme al Comandante della Compagnia di Casarano e i Comandanti delle Stazioni locali hanno incontrato gli studenti e il personale docente per approfondire la delicata tematica.

Nel corso dell’incontro gli alunni sono stati sensibilizzati sul corretto utilizzo dei prodotti pirici e sono state illustrate tutte le possibili cause di incidenti derivanti da un incauto utilizzo.

È stato consigliato di accertarsi, prima dell’acquisto, che il commerciante sia autorizzato alla vendita, diffidando da “bancarelle improvvisate”. Sul prodotto è obbligatoria la presenza di un’etichetta su cui, oltre alle specifiche tecniche, deve essere presente la classificazione del Ministero dell’Interno, il nome del fabbricante e le istruzioni d’uso.

È importante infine che l’articolo si presenti in perfetto stato di conservazione e privo di segni d’umidità che potrebbero determinare la fuoriuscita di polvere pirica.

Gli articoli pirotecnici non vanno mai tenuti in tasca, zaini o borse ed essenziale è il loro utilizzo all’aperto, lontano dai bambini, fiamme libere o fonti di calore. 2/2 Infine è stato trattato il delicato tema degli animali domestici, ricordando quanto siano particolarmente sensibili ai forti rumori causati dagli scoppi e quanto sia importante salvaguardare la loro incolumità. Non è mancata l’occasione per informare i partecipanti che sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it, nella sezione “In vostro aiuto” – “Cose di tutti i giorni” – “Fuochi d’artificio” – si può trovare un’ampia area dedicata alla tematica con tutti i consigli da mettere in pratica per evitare il verificarsi di incidenti.