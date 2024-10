La Provincia di Lecce saluta i dirigenti scolastici in pensione e dà il benvenuto ai nuovi presidi

Partite da pochi giorni le lezioni in tutte le scuole del Salento, domani, giovedì 3 ottobre, alle ore 11.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, la Provincia di Lecce promuove un incontro per salutare e ringraziare i dirigenti che, da questo anno scolastico, lasciano la guida degli istituti superiori del Salento.

Il presidente Stefano Minerva, insieme ai consiglieri provinciali Ines Cagnazzo (Rete scolastica e diritto allo studio) e Antonio Tramacere (Welfare), incontrerà i dirigenti scolastici degli Istituti d’istruzione secondaria superiore in pensione e i nuovi dirigenti in servizio dall’inizio di settembre. La cerimonia si svolgerà alla presenza della delegata del Dirigente Ufficio scolastico regionale-Ambito territoriale di Lecce Angela Cagnazzo.

L’incontro sarà occasione per salutare, in particolare, Antonio Errico, che ha lasciato la guida del Liceo Quinto Ennio di Gallipoli, Aldo Guglielmi, che ha diretto l’IISS Enrico Fermi di Lecce, Loredana di Cuonzo, che si è occupata del Liceo Classico e Musicale Palmieri di Lecce e Tiziana Paola Rucco, in servizio presso il Liceo Ciardo Pellegrino di Lecce.

Ai quattro ex dirigenti scolastici sarà donata una targa istituzionale, in ricordo della lunga carriera lavorativa vissuta nel mondo della scuola e in segno di riconoscenza per l’impegno e la dedizione profusi in tanti anni di servizio, trascorsi a stretto contatto con docenti e studenti.

Nella stessa circostanza, il presidente Minerva darà il benvenuto ai nuovi dirigenti scolastici che subentrano alla guida degli stessi istituti superiori: Novella Italia Pepe, Biagina Vergari, Pantaleo Raffale Lattante e Laura Ingrosso.

A concludere l’incontro sarà un momento conviviale a cura degli studenti dell’IISS Presta Columella di Lecce.