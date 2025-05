“Sulla Strada della Legalita”, a Guagnano un incontro con l’ex Procuratore Capo di Brindisi Antonio De Donno

Nell’ambito della rassegna “Sulla Strada della Legalità”, promossa dal Comune di Guagnano, che da quest’ anno amplia i suoi orizzonti grazie alla collaborazione con LegalItria, il 23 maggio la cittadina del Nord Salento onora la memoria delle vittime di tutte le mafie, soprattutto in riferimento alla strage di Capaci del 1992.

A questo proposito, a partire dalle ore 18:30, nella Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo, sarà ospite il Magistrato Antonio De Donno, da sempre impegnato a diffondere la cultura della legalità, dell’antimafia, del rispetto degli altri, puntando ai valori della cittadinanza attiva e responsabile, con l’intenzione di coinvolgere soprattutto i giovani.

De Donno presenterà il libro “La giusta direzione” (Manni Editori), nel quale ripercorre la propria carriera di magistrato in parallelo alle vicende più salienti della storia d’Italia e del Salento. ( il terrorismo, le stragi, la Sacra Corona Unita, la criminalità organizzata, il traffico di droga)

Sarà l’occasione per affrontare alcuni dei temi cruciali per la lotta alla criminalità, per ascoltare aneddoti, per conoscere dall’interno l’attività di investigazione ma anche per confrontarsi sulla situazione attuale.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Rosario Faggiano.